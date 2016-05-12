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    Брандао получил пять месяцев тюрьмы

    Нападающий «Бастии» Брандао выиграл апелляцию в суде, получив условный срок наказания за драку. В августе 2014 года в подтрибунном помещении стадиона «Парк де Пренс» после матча чемпионата Франции Брандао ударом головой разбил нос полузащитнику «ПСЖ» Тиаго Мотте.

    Тогда дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал бывшего игрока «Шахтера» на шесть месяцев. Кроме того, суд приговорил нападающего к месяцу тюремного заключения и штрафу в размере 20 тысяч евро. После рассмотрения апелляции мера наказания Брандао составила 5 месяцев тюрьмы условно.

    Источник: L' Equipe

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    12.05.2016 06:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -186

      Protosser 12 мая 2016, 23:07

      Условно. Тюрьмы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 мая 2016, 17:19

      у нас вообще бы ничего не дали, в худшем случае штраф или 15 суток))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 12 мая 2016, 10:39

      Условно, значит не наказали. Прост драться в ближайшее время нельзя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 мая 2016, 10:39

      Ну хоть условно... Играть то будет или нет?

      0
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      Рейтинг: +5

      samara94 12 мая 2016, 10:30

      Норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      reg57 12 мая 2016, 09:58

      лихо там в Европе)) у нас это норма)

      4
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 12 мая 2016, 08:07

      ну не удержался ударить мотте пи моске

      0
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      Рейтинг: +82

      KELT88 12 мая 2016, 07:30

      Мотте от этого не легче)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      VITPO 12 мая 2016, 06:58

      Суровое наказание.

      1
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