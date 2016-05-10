Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Валентин Иванов: «Ошибка судьи в моменте с голом Смолова «Рубину» – это шок»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал судейскую ошибку в матче 27-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» (1:1).

    «Честно говоря, для меня момент с ошибкой, когда гол в ворота «Рубина» забит из положения «вне игры» – просто шок. Понимаю, из-за чего произошла ошибка, но объяснения на таком уровне делу не помогут. Такого быть не должно.

    Момент в целом тяжелый. Эпизоду предшествовало одно непростое решение – когда мяч отскочил рикошетом от игрока обороняющейся команды. Затем пошла передача, и ассистент сосредоточился на конкретном футболисте, в сторону которого, как он считал, сделан пас. И арбитр стал определять, что именно он будет делать касание, находясь в правильном положении. Смотрел на него, а линию офсайда и второго игрока «Краснодара» потерял. А когда «его» футболист не сыграл, мяч пролетел дальше и бил Смолов, ассистент не стал поднимать флаг наугад, не будучи уверенным в своем решении. Я понимаю, почему это произошло, но объяснить и понять такую ошибку тяжело. На уровне Премьер-лиги такого рода вещей быть не должно», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2016 00:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 10 мая 2016, 13:29

      Тоже лишить до конца сезона судить, или ни-ни...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 мая 2016, 08:15

      Позор.Да и самому Смолову позор-мог бы объективно сказать о своем неспортивном поступке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 мая 2016, 07:06

      Не должно,а есть!
      Парадокс!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11