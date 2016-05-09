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    Пеле: «Возможно, летом мир вспомнит, как Бразилия играет в футбол»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился ожиданиями от выступления своих соотечественников на Кубке Америки и Олимпийских играх.

    «Мне грустно говорить о последних результатах. Я плакал во время матча с Германией в полуфинале ЧМ-2014, причем не только из-за счета. Я плакал, потому что не знал, куда подевался радостный бразильский футбол.

    Возможно, этим летом на Олимпиаде и Кубке Америки мир вспомнит о том, как Бразилия играет в футбол, но это будет непросто. Я боюсь, что мы сошли с верного пути.

    Другие южноамериканские команды вроде Аргентины, Чили и Эквадора сейчас играют в более красивый футбол, чем бразильцы. Вы сами видели, что произошло на двух последних Кубках Америки: мы проиграли Парагваю по пенальти.

    Сейчас у нас есть тренер, которого не интересует индивидуальное мастерство. Неймар не может все делать сам. Вы видели, что случилось в матче с Германией, когда он не мог играть», – сказал Пеле.

    Источник: Goal.com

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    09.05.2016 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 29 мая 2016, 20:25

      Возможно, но не этим летом)

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