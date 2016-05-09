Икарди: «В Италии постоянно показывают мои голы, и только Мартино знает, почему я не в сборной»

Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди поделился размышлениями о том, почему он не попадает в состав национальной команды.

«Я не сожалею ни о чем. Это относится и к футболу, и к обычной жизни. Я аргентинец и всегда хочу выступать в сборной.

В Италии обсуждают мою игру и постоянно показывают мои голы, а в Аргентине говорят о какой-то чепухе.

Если посмотреть на мои выступления за «Интер», то шанс сыграть за сборную у меня должен быть. Только Мартино знает, почему я не попадаю в национальную команду», – приводит слова Икарди La Nacion.

В нынешнем сезоне аргентинец провел за «Интер» 34 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.