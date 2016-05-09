Сборная Уэльса начнет подготовку к Евро-2016 без Бэйла

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман назвал предварительный состав национальной команды на подготовительные матчи к чемпионату Европы. Валлийцы будут готовиться к турниру в Португалии, где проведут встречу со шведами.

Стоит отметить, что в расширенную заявку, состоящую из 29 игроков, не попал нападающий «Реала» Гарет Бэйл, который 28 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против «Атлетико».

Напомним, что команда Уэльса является соперником сборной России на групповом этапе Евро-2016.