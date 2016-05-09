Черчесов: «Мой принцип – нужно выигрывать, а не играть»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов прокомментировал завоевание чемпионского титула после разгромной домашней победы над «Пястом» (4:0).

«Хороший матч для нашей команды. В такой атмосфере обязательно надо выигрывать, это наш прямой конкурент. В очной встрече надо было показать, кто реально сильнее. Сегодня мы были сильнее и заслуженно выиграли. Осталось две игры, в которых надо сыграть так же.



Нельзя упустить преимущество. Мой принцип — надо выигрывать, а не играть», – заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции.