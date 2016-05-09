Защитник «Лестера» попал в серьезную автомобильную аварию

Защитник «Лестера» Пол Кончески, который выступает на правах аренды в «Куинз Парк Рейнджерс», в прошедшее воскресенье попал в автомобильную аварию. После происшествия 34-летний футболист был доставлен в больницу в шейном корсете с многочисленными ушибами и порезами. После осмотра и оказания ему помощи, через несколько часов футболист был выписан и вернулся домой.

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