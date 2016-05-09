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    Защитник «Лестера» попал в серьезную автомобильную аварию

    Защитник «Лестера» Пол Кончески, который выступает на правах аренды в «Куинз Парк Рейнджерс», в прошедшее воскресенье попал в автомобильную аварию. После происшествия 34-летний футболист был доставлен в больницу в шейном корсете с многочисленными ушибами и порезами. После осмотра и оказания ему помощи, через несколько часов футболист был выписан и вернулся домой.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: The Sun

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    09.05.2016 10:49
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 9 мая 2016, 18:47

      Теперь будут сообщать даже если с соседом защитника лестера что-то случиться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 мая 2016, 14:23

      Хорошо отделался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2016, 14:20

      Вывод: используйте для передвижения иностранные машины, не ведитесь на весты, Х RACE и тп. Машина всмятку- шейный корсет и через несколько часов выписали домой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 9 мая 2016, 13:31

      Лестер теперь самый популярный клуб здесь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 9 мая 2016, 13:28

      Жалко, здоровье

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 9 мая 2016, 12:30

      )))))))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      robocop 9 мая 2016, 12:11

      начали праздновать....

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      Ответить
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве > robocop 9 мая 2016, 12:44

      Кончески в аренде в КПР...

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 9 мая 2016, 11:54

      здоровья

      1
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    • ...
      Рейтинг: +34

      reg57 9 мая 2016, 11:19

      лихо

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 мая 2016, 11:06

      А девочка причём?

      2
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