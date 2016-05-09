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    Тони готов остаться в «Вероне»

    Нападающий «Вероны» Лука Тони провел свой последний матч в качестве игрока против «Ювентуса», но планирует остаться в клубной структуре.

    «Я хочу поблагодарить болельщиков «Вероны» и «Ювентуса» за аплодисменты и поддержку, которую они мне всегда оказывали. Хотелось бы завершить карьеру спасением «Вероны» от вылета, но это невозможно. Я играю уже 22 года. Мне бы хотелось остаться в футболе и в «Вероне». Если президент согласится, я с удовольствием поработал бы в клубе на какой-нибудь должности», – заявил Тони после матча.

    Напомним, что «Верона» на своем поле обыграла «Ювентус» со счетом 2:1.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    09.05.2016 08:26
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 9 мая 2016, 19:21

      Оставил след в футболе,с этим не поспоришь!

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