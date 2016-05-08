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    Сафонов считает, что «Динамо» удастся обыграть «Спартак»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящий матч 27-го тура российской Премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» закончится победой бело-голубых со счетом 2:1.

    «Верю, что бело-голубые прервут свою черную полосу в чемпионате. Видно, что у них есть потенциал, но что-то пока не складывается. Пора сейчас начинать набирать очки, так как потом может быть уже слишком поздно», – отметил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 27-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 18:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2250

      kvm 8 мая 2016, 22:51

      прогнозист фигоф

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