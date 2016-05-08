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    Смолов – единственный игрок в этом сезоне РФПЛ, забивший в шести матчах подряд

    В матче 27-го тура РФПЛ нападающий «Краснодара» Федор Смолов забил в ворота «Рубина» (1:1).

    Таким образом, голевая серия Смолова составляет теперь шесть матчей и является самой продолжительной в нынешнем сезоне РФПЛ. В этих шести играх Смолов провел десять мячей, забив четыре «Уралу», два «Анжи» и по одному «Динамо», «Тереку», «Уфе» и «Рубину».

    Вторая по продолжительности голевая серия РФПЛ-2015/16 принадлежит Артему Дзюбе – пять матчей, в которых он забил шесть голов.

    Рекорд РФПЛ по этому показателю принадлежит Алехандро Домингесу, который забивал на протяжении восьми игр подряд в составе «Рубина» в 2009 году. Из своих девяти голов Домингес семь забил с пенальти.

    Сейчас Смолов лидирует в гонке бомбардиров РФПЛ, имея в своем активе 17 голов и опережая Дзюбу, Халка и Промеса на три точных удара.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 00:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2016, 10:34

      До матча с Рубином я им восхищался.Но теперь если человеку без разницы насколько честно зарабатывает он свое положение-буду презирать.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 мая 2016, 08:48

      Молодец! Не пропусти вперёд ни Халка, ни Дзюбу, ни Промеса. Получи приз
      "Лучший бомбардир".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 мая 2016, 04:03

      Браво, Смолов! Ещё минимум три в оставшихся трёх!!!

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 мая 2016, 00:19

      Даешь в 9-ти!

      1
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      Рейтинг: +103

      Sherd_97 > ШарКий вояж в ТуЛузу 8 мая 2016, 00:42

      Оборвем надежной обороной))

      0
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