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    Дзюба: «Я в стиле Тьерри Анри в дальний положил»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал исход матча 27-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0).

    – Наверное, так все и предполагалось. Это очень непростой выезд, «Анжи» терять нечего. Нам же где-то не хватало эмоций после победы в кубке. Так что рады успеху. Три очка – самое главное в такой погоне. А играть со всеми непросто. Понимали, что соперник будет действовать на контратаках, создавать моменты. Но, думаю, кроме одной ситуации с угловым все остальное было околодавлением. Вроде и опасно, но до ударов не доходило.

    – У вас же было еще несколько моментов, могли сделать дубль.

    – В первом был офсайд, а во втором Юрченко отбил попой. Честно, давно такого не видел. Но, повторюсь, главное – мы выиграли. Хотя эмоций не хватило. Если бы все сыграли на 100%, могли бы забивать и больше. Зоны были, они раскрывались. Но как получилось, так получилось. Три очка – а все остальное не так важно.

    – 20-й голевой пас Халка – он повторил рекорд. Знали об этом?

    – Не знал. Значит, еще поздравим! Но надо отметить и Шатова – он здорово пропустил мяч, а я уже в стиле Тьерри Анри в дальний положил, – сказал Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.05.2016 21:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 мая 2016, 14:07

      Хорошо еще не сказал: Анри когда играл забивал в моем стиле)))

      1
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      Рейтинг: +243

      veksill 8 мая 2016, 09:43

      Тебе до Анри, Как раком до китая , бревно ходячие. Лучше Халку Спасибо скажи.

      1
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      Рейтинг: +1

      alievsodik 8 мая 2016, 05:36

      Да ты что??

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 мая 2016, 04:16

      Узнаю Дзюбу, его уже не переделаешь...

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 8 мая 2016, 03:15

      До Анри тебе ещё очень далеко!!!

      1
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      Рейтинг: -7

      Emilk 8 мая 2016, 00:31

      Отдыхай!!! АНРИ))))))))))))

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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 7 мая 2016, 23:20

      Хоть в след году забей в лиге чемпионов или европы!!!обосрется и на евро 100 пудова!!!

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman 7 мая 2016, 23:05

      Он у нас на громкие интервью способен только когда выигрывают, а как трактористам 3-0 влетели, так сразу виноватых искать начал и посылал всех. Как говорят нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Язык бы свой острый прибрал

      6
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 22:06

      деревяшка, стиль Анри-это нечто, а твой стиль, как в орангутана-две ноги и обе задние...

      5
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 7 мая 2016, 21:38

      Да тебе до Анри дубине языкастому,как до Берлина раком!!!! Далдоном был,далдоном и остался,как будто ты Барсе или Реалу забил,а не последней команде РПЛ!!!

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