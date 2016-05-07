Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пеллегрини не прочь остаться в Англии

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини признал, что хотел бы остаться работать в английской Премьер-лиге. Напомним, что по окончании сезона чилиец покинет клуб из Манчестера.

    «В конце сезона я буду изучать варианты. Сейчас же хочу закончить сезон максимально удачным образом. Это лучший чемпионат в мире по многим причинам. Может, футбол в лиге и не самый лучший, если сравнивать с Испанией, от которой сразу три клуба играют в финалах еврокубков. Но это все равно лучшая лига», – заявил он.

    Напомним, что в услугах чилийца заинтересован «Зенит».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2016 11:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Dima Boikov 7 мая 2016, 12:08

      В КПР пускай идет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 мая 2016, 11:42

      Он уходит только в амбициозные клубы!значит уйдет в Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 7 мая 2016, 11:13

      Оставайся, только куда ? В Топы не возьмут

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11