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    «Барселона» находится в поисках нового нападающего

    «Барселона» во время летнего трансферного окна планирует усилить атакующую линию команды. Сообщается, что руководство каталонского клуба заинтересовано в приобретении нападающего «Севильи» Кевина Гамейро и форварда «Депортиво» Лукаса.

    По данным Transfermarkt, стоимость Гамейро составляет 15 миллионов евро, Лукаса – 10. В нынешнем сезоне француз провел за «Севилью» в Примере 31 матч, в которых забил 16 голов. Испанец отметился таким же количеством забитых мячей, однако провел на три встречи больше.

    Источник: Goal.com

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    06.05.2016 16:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +142

      SERG63 7 мая 2016, 09:39

      Куда им еще то!Троих маловато будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 7 мая 2016, 06:26

      нужен один, а еще полузащитник и защитник

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Morata29 > Luis Figo 7 мая 2016, 08:59

      а еще а еще

      а еще а еще

      менеджер футбольный нужен тебе

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 7 мая 2016, 03:09

      Поговаривают об уходе Маскерано, Алвеса, Бартры, Видаля, Адриано - хм.. пожалуй, купим еще нападающего.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      40Zver40 6 мая 2016, 21:47

      Пусть берут из Сантоса Барбозу они вместе с Неймаром будущее сборной Бразилии!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 мая 2016, 18:40

      Мало им Месси, Неймара, Суареса????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 6 мая 2016, 17:33

      надо Дембеле у Ренна покупать
      молодой , талантливый , вырастит в хорошего напа

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 мая 2016, 17:05

      есть еще опытные из первого эшелона погребняк, павлюченко, аршавин, а из второго эшелона дзьюба и шырокав

      -1
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      Рейтинг: +42

      Дима97 6 мая 2016, 16:46

      бред

      0
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 6 мая 2016, 16:31

      Да когда же они поймут,что дело не в нападении,там как раз все даже более чем отлично,дело в защите,купите уже нормальных ЦЗ и будет сказка....

      0
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      Рейтинг: +14

      Roman Khabarov > BarcelonianDestroyer 6 мая 2016, 22:55

      чем тебя игроки обороны не устраивают? ты не понимаешь что тут дело в тактическом плане, а не в исполнителях.

      0
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > Roman Khabarov 7 мая 2016, 10:32

      А в том что Маскерано хоть и хорош но уже стар,Пике,в последнее время отвратительно играет,могу поспорить что с напоимер с Хумельсом или другим том-зашитником шансов на пивал с Атлетико было бы меньше,в обороне много ошибок и это факт

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      Рейтинг: +14

      Roman Khabarov > BarcelonianDestroyer 7 мая 2016, 21:57

      маскерано еще в полном порядке. тут видишь еще эту оборону так просто не поменяешь, нужна сыгранность высокая.

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 6 мая 2016, 16:13

      Ого! Они хотели бы отгружать по 2-3 покера в некоторых играх???

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