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    Луценко: «Приглашение в сборную России? Надеждами не тешусь»

    Нападающий «Мордовии» Евгений Луценко оценил собственные шансы на попадание в состав сборной России. Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за саранскую команду в РФПЛ 24 матча, в которых забил девять голов.

    – Гордеев прошлой осенью упоминал вашу фамилию в контексте сборной. Задумываетесь об этом?

    – Такие цели у каждого футболиста с детства есть. А когда тренер клуба рекомендует игроков в сборную, расцениваю это как комплимент своему футболисту и не более. Надеждами не тешусь. Но если буду показывать результаты и возникнет такой вариант – это будет счастьем всей жизни.

    – Полагаете, в Саранске реально дослужиться до национальной команды?

    – Тренеры, конечно, понимают, что в таких маленьких командах игроки решают совсем другие задачи. Не знаю, что они думают, но допускаю, что сомневаются в способности такого футболиста решать высокие задачи, скажем, на чемпионате Европы. На данный момент я играю в «Мордовии», демонстрирую такие результаты, но буду стараться и дальше прибавлять.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2016 14:01
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +8

      ppv666 6 мая 2016, 15:22

      лол

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