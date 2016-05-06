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    «Торпедо» Карпина может остаться в ФНЛ

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что вылетающие в этом сезоне из лиги клубы имеют шансы остаться в случае отказа от участия в турнире других команд.

    – Приоритетное право участвовать в первенстве ФНЛ в случае отказа одного из победителей ПФЛ получает клуб, выступавший в прошедшем сезоне в ФНЛ и имеющий необходимую лицензию. Естественно, приоритетное право будет у того, кто занял более высокое место. Изначально идет 16-я команда.

    – Но почему это не прописано в регламенте?

    – Прописывать такое – это знаете, как масло масляное. Условно применив пункт регламента к текущей таблице, то 20-я команда, а сегодня это КАМАЗ, не может иметь преимущество по сравнению с клубом, занимающим 16-е место. И вообще эту тему обсуждать не совсем корректно, поскольку никто из пяти клубов ПФЛ, претендующих на выход в ФНЛ, не отказывался от участия.

    – Есть ведь еще вероятность, что снимется с первенства первого дивизиона в будущем сезоне и какой-нибудь из клубов, не вылетевших по спортивному принципу. Финансовые проблемы испытывают многие.

    – Его место в этом случае займет команда ФНЛ, занявшая более высокое место. Вы хотите узнать у меня, почему эти ситуации не прописаны в регламенте? Мне все видится и так понятным. Если необходимо будет прописать, то регламент перед каждым сезоном проходит утверждение и общего собрания ФНЛ, и юридических органов, в том числе РФС.

    – Не боитесь, что по итогам сезона вдруг могут возникнуть споры?

    – А в чем они могут быть? Одна команда заняла 16-е место, другая – 17-е. Вот кто из них должен остаться, на ваш взгляд?

    – Безусловно, та, что заняла 16-е. Но в регламенте такого пункта я не увидел.

    – Потому что его нет. Поэтому и не нашли.

    – Тогда последний вопрос. Почему решили изменить правила по сравнению с прошлым сезоном?

    – Мы обсуждали эту тему достаточно давно – на протяжении трех-четырех лет. И в конце концов нам удалось убедить исполком РФС, что это, на мой взгляд и на взгляд клубов ФНЛ, более правильно. Все-таки команды, занявшие вторые места в зонах ПФЛ, – не победители, и спортивный принцип тут применяется достаточно условно. Отдавать приоритетное право клубам, уже имеющим лицензию, в случае необходимости дополнения первенства до нужного количества участников – более логичное решение. На мой взгляд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 09:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +407

      18JG 6 мая 2016, 11:03

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 мая 2016, 09:57

      начинается ? и почему имено торпедо должно остаться

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      Рейтинг: +407

      18JG > Barsuk52 6 мая 2016, 11:03

      Читать умеешь? Где написано, что останется именно "Торпедо"?! Они имеют такие шансы, если от участия откажутся команды, находящиеся в таблице выше Армавира. А то "Шинник" и "Луч".

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