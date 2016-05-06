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    Бен Арфа заинтересовал «Барселону»

    Полузащитник «Ниццы» Атем Бен Арфа попал в сферу интересов «Барселоны». Отмечается, что каталонский клуб уже провел переговоры с 29-летним игроком.

    Соглашение французского хавбека с «Ниццей» истекает летом нынешнего года, после чего футболист станет свободным агентом. Ранее заинтересованность в его услугах выразили «Бавария», «ПСЖ», «Челси» и «Ливерпуль».

    В нынешнем сезоне чемпионата Франции Бен Арфа провел 32 матча, в которых забил 17 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Francefootball

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    06.05.2016 08:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 6 мая 2016, 10:25

      Свои лучшие годы можно сказать он уже упустил в Ньюкасле, хотя и там играл не плохо! Игрок отличный но возраст. Хотя года три на приличном уровне можно играть не замарачиваясь!

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      Рейтинг: +14

      Roman Khabarov 6 мая 2016, 10:18

      старый уже.. зачем он

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 мая 2016, 09:06

      Перейдет в Барсу и сядет на скамью.

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