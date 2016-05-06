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    Испания установила рекорд по количеству набранных очков в рейтинге УЕФА за сезон

    Испанские клубы в нынешнем сезоне продемонстрировали лучший результат в таблице коэффициентов УЕФА за всю историю еврокубков.

    Представители Примеры набрали 23,357 балла, превзойдя свой же рекорд, установленный в прошлом году (23,000).

    При этом Испания еще улучшит это достижение, поскольку в финале Лиги чемпионов встречаются две испанские команды – «Реал» и «Атлетико». Дополнить очки в копилку может и «Севилья», которая сразится в финале Лиги Европы с «Ливерпулем».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2016 06:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +284

      Kano 6 мая 2016, 16:30

      Это все временно. Были моменты когда в полуфинале играли Интер, Милан, Юве. Были моменты когда играли МЮ, Челси, Ливерпуль. А теперь вот такая ситуация.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 6 мая 2016, 11:14

      Апл же зрелище там все равны поэтому самая лучшая лига, а испанию только реал, барса и атлетико тащит

      0
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      ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 > The ReD LiVeRpooL 6 мая 2016, 12:33

      То, что равны, не делает АПЛ сильнейшей лигой. В чемпионате Буркина-Фасо тоже возможно все равны, там тоже зрелище

      4
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      Рейтинг: +26

      crusadere 6 мая 2016, 09:25

      Мерсисайд добавит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 мая 2016, 09:18

      Кто там кричал апл самая лучшая лига? Чемпионат России скоро призойдет

      0
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      ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > de bruyne 6 мая 2016, 09:24

      АПЛ и не когда не была самой сильной лигой,помню даже в Советское время наши команды легче всего играли с Английскими,,,,,

      -1
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      Рейтинг: +82

      KELT88 6 мая 2016, 08:53

      Фигеть..

      0
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 6 мая 2016, 08:27

      Ну это говорит о уровни команд, у них в лиги минимум десять команд которые боряться за попадания в Евро Кубки, взять наш чемп так это только в этом году ажиотаж а так всё было ясно! Москва и питер и всё! Сейчас у нас есть Краснодар Который очень радует своим прогрессом! Хотелось бы что бы и остальные клубы подтягивались! Ну конечно мы живем в России и к большому сожалению желания хапнуть себе в карман побольше денег, преуменьшает развития клуба и Футбольной лиги в целом!

      5
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 6 мая 2016, 06:53

      +

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 6 мая 2016, 06:51

      могли установить непобедимый рекорд если бы в финал ЛЕ вышел еще и вильяреал)

      9
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > овертайм 6 мая 2016, 08:33

      По моему этот рекорд и так хрен кто побьет..

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ALeX-161-rus 6 мая 2016, 08:45

      Да уж, с этим трудно поспорить.

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