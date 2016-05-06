Испания установила рекорд по количеству набранных очков в рейтинге УЕФА за сезон

Испанские клубы в нынешнем сезоне продемонстрировали лучший результат в таблице коэффициентов УЕФА за всю историю еврокубков.

Представители Примеры набрали 23,357 балла, превзойдя свой же рекорд, установленный в прошлом году (23,000).

При этом Испания еще улучшит это достижение, поскольку в финале Лиги чемпионов встречаются две испанские команды – «Реал» и «Атлетико». Дополнить очки в копилку может и «Севилья», которая сразится в финале Лиги Европы с «Ливерпулем».