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    «Рома» готова купить Витселя в случае ухода Пьянича и Наингголана

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель попал в сферу интересов «Ромы». В приобретении игрока сборной Бельгии заинтересован главный тренер римлян Лучано Спаллетти, работавший с футболистом в петербургском клубе.

    Итальянский клуб намерен купить 27-летнего хавбека в случае ухода из команды Миралема Пьянича и Раджи Наингголана, в услугах которых нуждаются «Бавария» и «Челси».

    Нынешнее соглашение Витселя с «Зенитом» рассчитано до лета 2017 года, а его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    05.05.2016 13:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 5 мая 2016, 15:37

      Лучано Спалетти вроде как уходит из Ромы...

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 5 мая 2016, 15:09

      Я удивлен, как он на столько задержался в России, наверно деньги, при чем не малые(таких, ему мало где дадут)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > LOKOfanatik19 5 мая 2016, 15:34

      в Риме точно будет меньше получать но за то будет играть в престижном чемпионате в теплой стране на полях получше чем у нас без силиконовой крошки или поля в Самаре где грязь месить

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > Garrincha58 5 мая 2016, 18:19

      Я так и написал, если ты не увидел....(как он столько вытерпел у нас)

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