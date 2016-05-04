Робсон: «Мои дни в «Спартаке» с множеством побед я не забуду никогда»

Экс-нападающий московского «Спартака» Луис Робсон поделился своими воспоминаниями от выступлений в составе красно-белых.

«Мои дни в «Спартаке» с множеством побед я не забуду никогда. Там меня научили не только игре, но и жизненным принципам, которые я не меняю и которые передам свои детям. Это в моем сердце навсегда, я благодарен клубу.

Когда приеду в гости? Пока не знаю, но приеду обязательно. Перед этим возьму курс русского языка или найду человека, который будет меня сопровождать», – сказал Робсон.

Бразилец выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 годы, в составе красно-белых он пять раз выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны