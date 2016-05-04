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  • Робсон: «Мои дни в «Спартаке» с множеством побед я не забуду никогда»

Робсон: «Мои дни в «Спартаке» с множеством побед я не забуду никогда»

4 мая 2016, 14:59
4

Экс-нападающий московского «Спартака» Луис Робсон поделился своими воспоминаниями от выступлений в составе красно-белых.

«Мои дни в «Спартаке» с множеством побед я не забуду никогда. Там меня научили не только игре, но и жизненным принципам, которые я не меняю и которые передам свои детям. Это в моем сердце навсегда, я благодарен клубу.

Когда приеду в гости? Пока не знаю, но приеду обязательно. Перед этим возьму курс русского языка или найду человека, который будет меня сопровождать», – сказал Робсон.

Бразилец выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 годы, в составе красно-белых он пять раз выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны

Источник: «Матч ТВ»
Спартак
Комментарии (4)
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VVM1964
1462364745
ПОМНИТ , КТО ДАЛ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ , В ОТЛИЧИИ ОТ ТЕХ , ЗА КЕМ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛА ЗАКРЫТЬСЯ ДВЕРЬ , А ОНИ УЖЕ ДАВАЙ ТЯВКАТЬ И ГРЯЗЬЮ ПОЛИВАТЬ .
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Тraumtanzеr
1462367123
Эх Максимка, тебя то мы никогда не забудем.
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Black Giz
1462368319
Хороший игрок был.
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swot1205
1462389875
)
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