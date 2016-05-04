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    Робсон: «Мои дни в «Спартаке» с множеством побед я не забуду никогда»

    Экс-нападающий московского «Спартака» Луис Робсон поделился своими воспоминаниями от выступлений в составе красно-белых.

    «Мои дни в «Спартаке» с множеством побед я не забуду никогда. Там меня научили не только игре, но и жизненным принципам, которые я не меняю и которые передам свои детям. Это в моем сердце навсегда, я благодарен клубу.

    Когда приеду в гости? Пока не знаю, но приеду обязательно. Перед этим возьму курс русского языка или найду человека, который будет меня сопровождать», – сказал Робсон.

    Бразилец выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 годы, в составе красно-белых он пять раз выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.05.2016 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 мая 2016, 22:24

      )

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 мая 2016, 16:25

      Хороший игрок был.

      7
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 мая 2016, 16:05

      Эх Максимка, тебя то мы никогда не забудем.

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