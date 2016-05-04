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    Тони объявил о завершении карьеры

    Нападающий «Вероны» Лука Тони объявил о завершении своей карьеры по окончании текущего сезона.

    «Когда все складывается хорошо, сложно задумываться об окончании карьеры. Но этот сезон был худшим в моей карьере, в том числе и в психологическом плане. Единственный способ остановиться – это сильно разочароваться в чем-нибудь, и в этом сезоне мое разочарование огромно.

    Тренерская работа? Не думаю, что это для меня. О чем я сожалею? О том, что не выиграл скудетто с «Ромой», – сказал 38-летний форвард.

    В текущем сезоне Тони в 24 матчах за «Верону» забил шесть мячей.

    Источник: Football Italia

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    04.05.2016 14:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 4 мая 2016, 18:45

      хороший игрок,в фоирентине,баварии классные годы провел.да и в вероне не отставал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      kotwoodman 4 мая 2016, 16:26

      жаль что уходит время великих нападающих!! которые в 38 лет могут еще забивать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > kotwoodman 4 мая 2016, 17:04

      На самом деле, Тони относится к поколению таких великих нападающих как Рауль, Анри, Рональдо, Шевченко, Паулета, Трезеге, Макаай, Коллер, Тотти, Креспо.
      Между тем, после них уже можно сказать прошло поколение Роналдиньо, Дрогба, Это'О, Вильи, Ибрагимовича, Торреса, Кёйта, Робби Кина, Луиса Фабиано, Писарро.
      А после было тоже уже близящееся к концу поколение Криштиану Роналду, Месси, Суареса, Хунтелаара, Руни, Фреда.
      Так что - в каждом поколении хватает суперзвезд, и через пару-тройку лет мы будем с сожалением говорить об уходящих Торресе и Ибре, сетуя мол "были ж игроки", а еще лет через 5 - будем также говорить Руни и Суаресе!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      DEN4IK54 4 мая 2016, 15:47

      пока

      -2
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      Рейтинг: +15

      koenigartur 4 мая 2016, 15:14

      Жаль!?

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 4 мая 2016, 14:58

      Комментарий удален.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 4 мая 2016, 14:40

      не уходи

      -1
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