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    Роджерс не против возглавить «Селтик»

    Бывший наставник «Ливерпуля» Брендан Роджерс во всю готовится к возобновлению тренерской работы, хотя на данный момент в его услугах нет заинтересованных коллективов.

    «У меня нет никаких конкретных предложений о работе. Но, конечно, я бы хотел вернуться к работе уже этим летом.

    Сейчас много говорят о «Селтике» и я готов сказать, что это — невероятный клуб. Возможно, в шотландской лиге не там много конкуренции, но «Селтик» — один из самых известных клубов мира, я бы хотел в нeм поработать», — сказал британец.

    Источник: Skysports

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    04.05.2016 06:36
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