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    Гризманн: «Матч против «Баварии» получился очень сложным»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился эмоциями после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, что мадридская команда уступила со счетом 1:2, но по сумме двух встреч вышла в финал.

    «Мы все очень довольны итоговым результатом. Сегодняшняя игра получилась очень сложной, ведь против нас играла великолепная команда. Старались выступить хорошо не только в обороне, но и в атаке. Да, «Бавария» играла лучше нас, но нам удалось забить гол в гостях.

    Теперь необходимо сконцентрироваться на чемпионате Испании, а потом уже думать о финале Лиги чемпионов», – отметил французский форвард.

    Источник: BBC

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    04.05.2016 00:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 4 мая 2016, 01:23

      зато честно признает,молодец...значит достойны!

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