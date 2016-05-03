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    Симеоне: «Главное для «Атлетико» – выйти в финал Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, в первой встрече мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0.

    «Мы очень удачно провели первый матч с «Баварией», но посмотрим, что мы покажем завтра. В том, что «Бавария» будет на высоте, сомнений нет. Однако каждый матч уникален. Мы хотим выиграть. Хотим сыграть в футбол и добиться успеха. Главное – выйти в финал», – сказал Симеоне.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2016 19:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 мая 2016, 00:44

      И там проиграть))

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