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    Сидорчук: «На месте Селезнева и Зинченко не уехал бы в Россию»

    Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, где бы он хотел продолжить карьеру.

    — Какой чемпионат для Вас приоритетный? Если бы Вам предложили уехать, куда бы хотели?

    — Мне Германия нравится. Не только чемпионат, но и жизнь там, там действительно все интересно. Мне нравится пунктуальность немцев, они не разбрасываются деньгами, у них правильное поведение. Мне нравится то, как они живут — и хочется из-за этого в Германию.

    — В Россию бы поехали на месте Жени Селезнева, Саши Зинченко, Богдана Бутко, Олега Мищенко?

    — Нет, не уехал бы.

    — В сборную этих ребят, которые могут усилить команду, помочь, нужно звать?

    — Это тяжелая тема для всех, болезненная. Я не хочу быть каким-то палачом, чтобы кого-то отцепить от сборной. Но у меня есть свое мнение, и оно останется при мне, я не буду его озвучивать здесь. Я могу его сказать своим родителям, жене. Я не Господь Бог, чтобы принимать решения. Есть тренерский штаб, руководство федерации — пусть они принимают, это их головная боль.

    Источник: sport.ua

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    03.05.2016 14:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 мая 2016, 17:37

      конечно не поехал из чемпионата где 2 команды топ а остальные уровня 1 дивизиона,в РФПЛ тебя бы ток Уфа или Мордовия взяла, лол.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 3 мая 2016, 17:30

      В россии нищие все и денег нет,а тут своих футболистов чмырят за то что поехали к нам зарабатывать как и еще сотни тысяч украинцев

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 мая 2016, 15:50

      Питух

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Fenom 3 мая 2016, 15:35

      Главное интревью дают те игроки,о которых даже не знает никто толком
      Конечно не поедешь,тебя не позовут,как и старикана Шовковского
      Играть в долг оно всяко лучше чем за деньги,зато патриот

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 мая 2016, 15:08

      если бы дали тебе необходимую сумму, не поехал, а побежал бы......

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 3 мая 2016, 14:41

      Пидорчук ууропский. Я смотрю там все динамо хорошо обработано.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 мая 2016, 14:18

      вот потому то он и сидорчук

      9
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