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    Боатенг: «Я еще не на том уровне, на котором был до травмы»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг провел 68 минут на поле против менхенгладбахской «Боруссии» после восстановления от травмы. Теперь он имеет возможность помочь своей команде в матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Рад, что снова могу играть. Очевидно, я еще не на том уровне, на котором был до травмы, поэтому проводить на поле все 90 минут было рановато.

    Я отдал два или три плохих паса, но не позволил этому испортить мне настроение. Дальше все пошло как надо. Сейчас я должен вспомнить те ощущения, которые возникают на поле, почувствовать мяч, побывать в нескольких игровых ситуациях. После трех месяцев в лазарете все кажется каким-то новым, непривычным.

    Постараюсь как можно быстрее вернуть себе игровой тонус и набраться сил перед игрой. В матче с «Атлетико» мы хотим показать свой максимум. Сделаю все, чтобы помочь команде, и если тренер захочет видеть меня на поле, я буду готов отыграть весь матч», – заявил Боатенг.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» состоится во вторник, 3 мая, в 21:45 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 0:1.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2016 10:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 3 мая 2016, 15:51

      Комментарий удален.

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