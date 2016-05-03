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    Сарри: «У «Наполи» большое будущее»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри отметил, что его команда в текущем сезоне добилась значительного прогресса.

    «Большая часть наших игроков впервые столкнулись с борьбой на таком высоком уровне, что вылилось в серьезные затраты сил на протяжении всего года. У команды потрясающий потенциал, но нам нужно расти в плане ментальности.

    У «Наполи» большое будущее. Мы рады забить 100 голов за сезон, но я уверен, что могли бы забить намного больше.

    Продление контракта? Эта тема обсуждалась в разговоре с президентом клуба месяц назад. Тогда мы решили отложить этот вопрос до конца сезона», – рассказала Сарри в интервью Mediaset Premium.

    Напомним, что матч 36-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Аталанта» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2016 07:29
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