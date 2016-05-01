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    Бубнов: «После поражения от «Мордовии» «Ростов» может попрощаться с чемпионством»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что поражение «Ростова» в матче 26-го тура РФПЛ с «Мордовией» (1:2) может серьезно навредить чемпионским амбициям донской команды.

    «Этот матч проиграл «Ростов», а не выиграла «Мордовия». Хозяева не показали ничего особенного. Команда играла не лучше, чем когда ее футболисты получали зарплату. Почти месяц назад ей отгрузил семь голов ЦСКА, а теперь ей же проиграл лидер чемпионата. Так чья эта вина? Несомненно, лидера.

    А «Ростов» после этого проигрыша может попрощаться с чемпионством, поскольку ЦСКА не позволит ему опередить себя, да и «Зенит» воспользуется осечкой. Беда в том, что «Ростов» не показывал чемпионской игры на выезде и в поединках с аутсайдерами», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.05.2016 23:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +62

      NoN141 3 мая 2016, 13:57

      еще целых 4 матча, что за бред?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 2 мая 2016, 11:55

      У этого великого футбольного эксперта мнение меняется каждый тур

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 мая 2016, 08:46

      Я тоже могу нести ахинею-почему Бубнов футбольный эксперт а не я?????Сколько уже можно слушать этого иди.ота?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 2 мая 2016, 07:23

      да уж... нежданчик...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 мая 2016, 01:17

      Мордовия обыграла калифов на час на классе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 мая 2016, 00:47

      Футбольный эксперт Александр очень часто ошибается..., а может вводит в заблуждение...Одним словом - несёт бред...

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