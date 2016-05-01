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    Феллаини может получить трехматчевую дисквалификацию за удар локтем в лицо Хута

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини может получить трехматчевую дисквалификацию за фол в матче 36-го тура АПЛ на защитнике «Лестера» Роберте Хуте. Отметим, что бельгийский хавбек ударил соперника в лицо локтем, однако главный рефери игры Майкл Оливер не среагировал на данный инцидент.

    Таким образом, Феллаини может пропустить остаток сезона в чемпионате Англии.

    Источник: Daily Mail

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    01.05.2016 21:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41

      slavikil 1 мая 2016, 22:56

      Кто первый не сдержался, тот будет крайним.Всегда так было. Большой спорт это выдержка, хладнокровие ну и конечно эмоции. Кто совладал, тот сегодня на коне. Даже не всегда надо быть сильнее

      0
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      Рейтинг: +1

      kaldun87 1 мая 2016, 22:04

      что за бред он даже не попал по лицу а игрок лестера его за волосы таскал

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 мая 2016, 21:47

      Прочитал:Он может получить трехмесячную дисквалификацию. Но так оно и есть)

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