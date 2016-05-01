Феллаини может получить трехматчевую дисквалификацию за удар локтем в лицо Хута

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини может получить трехматчевую дисквалификацию за фол в матче 36-го тура АПЛ на защитнике «Лестера» Роберте Хуте. Отметим, что бельгийский хавбек ударил соперника в лицо локтем, однако главный рефери игры Майкл Оливер не среагировал на данный инцидент.

Таким образом, Феллаини может пропустить остаток сезона в чемпионате Англии.