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    Дибала намерен пойти по стопам Буффона и Дель Пьеро

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что мечтает выступать в туринском клубе на протяжении долгого времени.

    «Истории Дель Пьеро и Буффона приводят меня в восторг. Выступать в одном клубе 20 лет – великолепное достижение. Могу ли я повторить это? Почему бы и нет. Не хочу давать каких-либо обещаний, поскольку не все в этом случае зависит только от меня, но я бы хотел провести в футболке «Ювентуса» много лет и завоевать в составе команды столько же трофеев, сколько их выиграли Дель Пьеро и Буффон», – сказал Дибала.

    Источник: Tuttosport

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    01.05.2016 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      cmygeHm 6 мая 2016, 23:47

      Можно было бы их ловить на слове... Скачут из клуба в клуб! Денег все мало... Ювентус и так клубам отдал многих...зидан,ибра,Видаль.... Дель Пьеро и буффону респект даже в серии B не кинули свой клуб...достойно уважеуважения...

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