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    Ван Гаал не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал дал понять, что останется на посту наставника команды в следующем сезоне. Отметим, что в нынешнем розыгрыше АПЛ манкунианцы под руководством голландского специалиста занимают шестую строчку в турнирной таблице.

    «Изначально я хотел подписать с «МЮ» соглашение сроком на два года, но клуб убедил меня заключить контракт на три. Поэтому в следующем сезоне вы снова сможете увидеть меня в качестве главного тренера этой команды.

    Меня увольняют чуть ли не каждую неделю, но я хочу заверить, что все абсолютно не так, как это преподносят болельщики и пресса. Прошлый сезон мы закончили на четвертом месте, а в этом можем занять третью позицию. К тому же мы вышли в финал Кубка Англии, а также приняли участие в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне этого не было», – отметил ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    01.05.2016 10:50
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 2 мая 2016, 23:10

      Может он тогда соберется, и выведет МЮ в лидеры?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 1 мая 2016, 20:50

      Господи, ну он и кекс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 1 мая 2016, 17:08

      ...гнать на ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 мая 2016, 16:56

      А придётся)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      df44 1 мая 2016, 15:17

      пусть остается

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 1 мая 2016, 14:44

      воще насрать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 1 мая 2016, 13:14

      этот коксиал уже просто истерично раздражает...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Алекс 89 1 мая 2016, 12:58

      да не нужен он МЮ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 1 мая 2016, 12:26

      блять, как же он меня бесит ( и он действительно считает, что 3 место и просто поучаствовать в ЛЧ это отлично для МЮ?)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      BURNIK 1 мая 2016, 11:56

      Сочувствую)))

      1
      Ответить
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