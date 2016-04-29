Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал: «Мы не можем позволить «Лестеру» стать чемпионом на «Олд Траффорд»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился ожиданиями от матча 36-го тура АПЛ против «Лестера». В случае победы в этой игре подопечные Раньери обеспечат себе чемпионство.

    «Мы должны обыграть «Лестер», потому что мы все еще боремся за высокие места. Мы не можем позволить им стать чемпионами на «Олд Траффорд». Думаю, они все равно возьмут титул неделю спустя, так что мы не испортим им вечернику, а просто немного отложим ее.

    Обыгрывать команды Раньери всегда было тяжело. Он очень хорошо организовывает игру», – сказал ван Гаал.

    Также наставник заявил, что в составе «МЮ» нет новых травмированных игроков, а восстановление Люка Шоу проходит «очень хорошо».

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» состоится в воскресенье, 1 мая. Начало – в 16:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.04.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 30 апреля 2016, 14:37

      первый круг был 1:1, сейчас МЮ лучше и сильнее, Лестер конечно творит историю, красавцы, но думаю завтра им дьяволы будут не по зубам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 30 апреля 2016, 10:55

      1-0 будет победа МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 30 апреля 2016, 01:07

      было бы прикольно :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 30 апреля 2016, 00:18

      Все равно Челси обыграет Тоттенхэм... Если и отложут вечеринку МЮ, то только на один день

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 апреля 2016, 22:07

      А у кто тебя спрашивать будет?Накажет Лестер вас.Беззребетные команды(нынешний МЮ)не добиваются успехов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 29 апреля 2016, 21:54

      лестер выиграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 29 апреля 2016, 21:38

      Хех :) Не хотите, а придётся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ARCIBALT 29 апреля 2016, 21:31

      Лестер 0-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 апреля 2016, 20:33

      Так держать, МЮ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 29 апреля 2016, 20:24

      надо ван гал, есть такое слово НАДО

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11