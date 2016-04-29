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    Клопп недоволен ранним началом матча «Суонси» – «Ливерпуль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство ранним началом встречи 36-го тура чемпионата Англии с «Суонси Сити».

    «Я впервые буду играть в это время. Кто вообще решил назначить матч так рано? Пока все англичане будут сидеть за ланчем, мы будем играть в футбол. Не хочу делать громких заявлений, но я не согласен с этим решением. Обычно я испытываю голод в это время дня. Надеюсь, что мои футболисты смогут избежать подобного», – отметил Клопп.

    Напомним, что игра между «Суонси» и «Ливерпулем» состоится 1 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    29.04.2016 17:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 4 мая 2016, 14:42

      если судья прав и пассивного офсайда небыло тогда слутскому еще легче забивать _ 5-6 человек становятся вофсайд , муса получает мячик в пределах правил, убегает и дает на гол.

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 4 мая 2016, 13:49

      может лучше посвятить передачу разбору игры Бавария-Атлетико/ рфпл он забавный он непрофессиональный а это уже интересно . а лч там все скучно да и к тому же профессионально.

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 1 мая 2016, 13:40

      спортбокс я вас не понимаю зачем краска людям которые смотрят итоги и забитые голы?

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 30 апреля 2016, 14:18

      Ну дрюкнули Суонси и потом пошли покушали - нормально же

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 18:45

      Не получится устроить Суонси *тёмную*...

      2
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 29 апреля 2016, 17:57

      давай играй клопп

      -1
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