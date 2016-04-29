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    Апрельский сезон Конкурса прогнозов завершится 4 мая

    Очередной насыщенный сезон Конкурса прогнозов подходит к концу. Осталось несколько дней, чтобы вступить в борьбу за призовые места или достичь нового дивизиона! Напоминаем, апрельский сезон КП завершится в ночь на 4 мая.

    Пока в призовую пятерку попадают: Mamarchello, Lexa_Lexa, тигрик, Rembo1983 и VVK13

    Отрыв лидера от второго составляет более 55 тысяч очков рейтинга. Но впереди еще десятки матчей, на которые можно сделать ставки. А нынешней сезон показал, что случиться может что угодно. И стоит сыграть ставке с неожиданным коэффициентом, как расклад сил полностью изменится!

    Победители получат призы от «Бомбардира»:

    1 место – наушники iSport Freedom от Monster; интервью на «Бомбардире».

    2 место – наушники Monster iSport Strive.

    3 место – футбольный мяч.

    4 место – набор болельщика сборной России.

    5 место – набор болельщика сборной России.

    Сделать свою ставку можно здесь

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.04.2016 15:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 29 апреля 2016, 20:14

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