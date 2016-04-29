Первак: «Аршавин мог в свое время оказаться в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал, что форвард Андрей Аршавин в свое время мог стать игроком красно-белых, но трансфер сорвался из-за перехода в московский клуб Владимира Быстрова.

– Аршавин действительно мог перейти в «Спартак» вслед за Быстровым?

– Мог, но история с Быстровым вылилась в шумовой эффект, которого никто не ожидал. И агент, оценив это, притормозил. А потом я ушел. Какие ко мне могут быть претензии? В любом случае, Быстрова приняли, и лучшие годы он отдал именно «Спартаку», а не «Зениту».