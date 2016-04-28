Эменике получил предложение от «Реал Сосьедада»

Нападающий «Вест Хэма» Эммануэл Эменике, известный по выступлениям в России за «Спартак», может продолжить карьеру в Испании, сообщает Turkish Football. Права на 28-летнего нигерийца принадлежат «Фенербахче». А в Испании им заинтересовался «Реал Сосьедад».

Известно, что в «Вест Хэме» остались недовольны игрой нигерийца и отказались от идеи выкупить права на него. В текущем розыгрыше чемпионата Англии Эменике провел на поле 10 матчей, в которых не забил ни одного гола. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.