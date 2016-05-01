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    РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Анжи» благодаря дублю Смолова

    В заключительном матче 26-го тура РФПЛ «Краснодар» у себя дома не оставил шансов «Анжи», отправив в ворота соперника три безответных мяча. Дублем в составе «быков» отметился Федор Смолов.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур

    Краснодар – Анжи (Махачкала) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Смолов, 51; 2:0 – Смолов, 72; 3:0 – Мамаев, 81.

    Краснодар: Крицюк, Сигурдссон, Гранквист, Калешин, Петров, Мамаев, Каборе, Ахмедов (Лаборде, 83), Перейра (Газинский, 72), Смолов, Вандерсон (Жоаозиньо, 61).

    Анжи: Юрченко, Мусалов, Лазич, Жиров, Тигиев, Эбесилио, Бериша, Мкртчян, Максимов, Мутари (Газимагомедов, 65), Абдулавов (Боли, 57).

    Предупреждения: Гранквист, 50 Мутари, 15.

    Судья: Алексей Еськов (Москва).

    Терек (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Яхович, 64.

    Терек: Городов, Родолфо, Плиев (Мбенгуе, 73), Адилсон, Педро Кен (Грозав, 69), Айссати, Семeнов, Иванов, Рыбусь, Уциев, Митришев (Лебеденко, 75).

    Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Бурлак, Родич (Бато, 90), Померко, Симаейс, Яковлев (Ятченко, 79), Молло, Яхович (Бруно, 88).

    Предупреждения: Уциев, 41; Родолфо, 67 Померко, 49; Родич, 68.

    Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

    Мордовия (Саранск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Самодин, 56; 1:1 – Азмун, 67; 2:1 – Стеванович, 86 (с пенальти).

    Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Тишкин, Гапон, Дудиев (Игнатович, 90+1), Рыков, Махмудов, Стеванович, Самодин (Перендиа, 84), Луценко (Власов, 75), Мухаметшин.

    Ростов: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Навас, Маргасов, Ротенберг (Калачев, 46), Нобоа, Ерохин, Канга, Полоз (Азмун, 62), Бухаров.

    Предупреждения: Стеванович, 37; Калачев, 71; Ревишвили, 77; Дудиев, 78; Навас, 85.

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Уфа – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сысуев, 21; 1:1 – Оздоев, 43.

    Уфа: Шелия, Аликин, Тумасян, Никитин, Сафрониди (Кацалапов, 46), Сысуев (Диего Карлос, 78), Зубарев, Стоцкий, Пауревич, Зинченко, Игбун (Кротов, 69).

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бергстрем, Кверквелия, Котуньо, Камболов, Оздоев, Карадениз (Цакташ, 80), Ткачук (Портнягин, 46), Канунников, Девич (Кисляк, 69).

    Предупреждения: Камболов, 50; Игбун, 53; Стоцкий, 81; Цакташ, 86.

    Удаление: Камболов, 63.

    Судья: Сергей Карасев (Москва).

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дюрица, 42 (в свои ворота); 0:2 – Зе Луиш, 90.

    Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Дюрица (Жемалетдинов, 76), Ндинга (Миранчук, 58), Тарасов, Коломейцев (Хенти, 85), Самедов, Касаев, Шкулетич.

    Спартак: Песьяков, Брызгалов, Пуцко, Кутепов, Макеев, Ромуло, Глушаков, Джано, Попов (Зотов, 73), Промес, Зе Луиш.

    Предупреждения: Ндинга, 40; Пейчинович, 86 – Попов, 48; Промес, 65; Брызгалов, 68; Песьяков, 75; Макеев, 82; Глушаков, 84.

    Судья: Игорь Федотов (Москва).

    Зенит (Санкт-Петербург) – Кубань (Краснодар) – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Шатов, 21; 1:1 – Селезнев, 24; 2:1 – Дзюба, 39; 3:1 – Халк, 65; 4:1 – Шатов, 72.

    Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников (Богаев, 83), Юсупов, Хави Гарсия, Витсель (Маурисио, 75), Шатов, Дзюба (Кокорин, 75), Халк.

    Кубань: Стажила, Аподи, Зотов, Сантана, Шандао, Армаш, Якуба, Хубулов, Селезнев (Павлюченко, 77), Букур (Лобкарев, 67), Майрович (Жураховский, 79).

    Предупреждения: Хави Гарсия, 30 - Хубулов, 37.

    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Оланаре, 19; 0:2 – Муса, 59; 0:3 – Дзагоев, 76.

    Урал: Заболотный, Данцев, Мартынович, Фонтанельо, Фидлер (Манучарян, 46), Сапета, Асеведо (Рязанцев, 46), Емельянов, Коробов (Меркулов, 76), Кулаков, Гогниев.

    ЦСКА: Акинфеев, Ткачев, Игнашевич, В. Березуцкий (Набабкин, 90), А. Березуцкий, Вернблум, Дзагоев, Еременко (Натхо, 79), Муса (Панченко, 79), Тошич, Оланаре.

    Предупреждения: Фидлер, 32; Данцев, 53.

    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    Динамо (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:0

    Динамо: Шунин, Хольмен, Самба, Дьяков, Морозов, Денисов, Соснин, Ташаев (Зобнин, 82), Ионов, Погребняк (Обольский, 5 Терехов, 72), Бечирай.

    Амкар: Селихов, Гиголаев, Джикия, Идову, Зайцев, Баланович, Гол (Чума, 87), Огуде, Комолов (Шаваев, 70), Прудников, Дайк (Дзахов, 58).

    Предупреждения: Морозов, 57 Огуде, 79; Гиголаев, 83.

    Судья: Михаил Вилков.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 21:18
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    Комментарии104
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    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 2 мая 2016, 09:44

      Да парни уверен что в следущем сезоне уведёт Зенит у вас Смолова,следуя своей излюбленной тактике ослабить конкурента,,,,,

      2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 2 мая 2016, 00:00

      Спасибо нашим "Быкам" за победу!!!!!!!!!!!!!!Молодцы!!!
      !!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 1 мая 2016, 22:39

      У ЦСКА матчи с Тереком, Уфой, Краснодаром и Рубином в казани. С Тереком и Уфой это понятно два договорняка будет. Краснодар может сбить подковы у коней если сильно постарается.. ну и в Казане будет непросто- Рубин щас очень слаб.. но если простимулировать то могут и бой дать.

      -1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 мая 2016, 21:50

      ЦСКА
      Зенит
      Ростов
      Краснодар
      Локомотив
      Удачного просмотра

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +193

      westerose > alex kidn 1 мая 2016, 22:30

      Опять недоклубы в ЛЧ будут эти играть. Дырявый Игорек и Слепой Лодыгин.

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 1 мая 2016, 20:07

      Концовка чемпионата просто супер. Непредсказуем каждый матч. Даже лидеры не являются фаворитами. Любая команда может удивить. Все прогнозы экспертов мимо цели. Команды, борющиеся за выживание, ещё более опасны. Самую яркую игру демонстрирует Краснодар и ЦСКА. Ростов имидж подпортил в игре с Мордовией, но игра с Зенитом была отличной, думаю команда ещё заявит о себе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 мая 2016, 19:05

      Что-то вскукареков со стороны господина DISHNO не слышно, неужто рот до сих пор не освободился?

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 1 мая 2016, 17:37

      Да дело не в игре, там всё серьёзнее. Ростов займёт 3 место не потому что он слабее, а потому что денег мало. Начало сезона вспомните, прошлый сезон. .. Здесь не Газпром и не Лукойл... А команда подобралась хорошая. И тренер)))

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 1 мая 2016, 17:22

      Ростовчане, мы проиграли сопернику, который реально нуждался и победил нас по делу! Это не меняет тот факт, что у нас лучшая команда в РФПЛ, которой мы гордимся! И какое бы место мы не заняли, этот сезон лучшее, что было на моей память

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      Рейтинг: -22

      Cobold 1 мая 2016, 17:08

      Ну что ж поделать... бывает и такое. Ростову не падать духом, ещё ничего не закончено.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 1 мая 2016, 17:00

      Обосратушки... Бывает и такое,что лидер проигрывает аутсайдеру. Бывает, но редко...

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