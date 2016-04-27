Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марсело: «Реал» способен справиться с «Манчестер Сити» и без Роналду»

    Защитник «Реала» Марсело выразил уверенность, что его команде удастся пройти «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов без помощи нападающего Криштиану Роналду. Напомним, сегодня стало известно, что португальский форвард, не сыгравший в первой встрече, может пропустить и ответную.

    «Знаем, как нужно играть без Роналду. Способны победить «Сити» и без его участия. Конечно, его отсутствие в столь важном противостоянии стало шоком для нас. Однако Лукас Васкес и Хесе показывают хорошую игру в этом сезоне. Думаю, они смогут заменить Криштиану», – сказал Марсело.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.04.2016 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 27 апреля 2016, 18:50

      бла бла блааа .... а вы ведь типо друганы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 апреля 2016, 17:48

      Ну так замени его сам своей игрой! Или только по части симуляций ты спец, даже саму Кристину переплюнул

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11