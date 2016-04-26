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    Лам: «Мы взволнованы тем, что ждет нас на этой неделе»

    Полузащитник «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Атлетико».

    «Мы очень взволнованы тем, что ждет нас на этой неделе – полуфинал Лиги чемпионов, а также возможность оформить чемпионство на выходных.

    На протяжении пары последних дней мы анализировали «Атлетико». Теперь мы готовы к матчу и хотим в финал!

    Мы подготовлены. Мы знаем, что возможно все, но мы должны быть сосредоточены на своей игре и хранить спокойствие», – сказал Лам.

    Матч «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля. Начало – в 21:45.

    Источник: Twitter

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    26.04.2016 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 26 апреля 2016, 20:44

      Година не будет,поэтому можно смело ставить на Баварию.Годин,кто бы что не говорил,это сотрясающая потеря для Атлетико,да сейчас болелы Баварии начнут лечить про своего Боатенга и половину раненного состава но как не крути для Атлетико Годин помасшатабнее проблема будет

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