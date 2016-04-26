Дмитрий Черышев: «Криштиану – ключевой футболист «Реала»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев считает, что Криштиану Роналду занимает сейчас ключевую роль в составе «Реала», которому предстоит встретиться в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«В Испании очень много говорят на эту тему. Но я не думаю, что скажу что-то новое. Криштиану – ключевой футболист «Реала». Наверное, сейчас зависимость от него наиболее сильная, чем когда-либо. Он много решает внутри коллектива, является одним из лучших бомбардиров во всей Европе. Конечно, он очень важен для Зидана.

Бензема выполняет одну из ключевых ролей в атаке. Француз вытягивает на себя защитников соперника, а Роналду и Бэйл из-за этого имеют больше пространства. При этом, Бензема можно заменить. Криштиану может сыграть в центре, Хесе, Хамеса можно туда поставить. Другое дело, многое будет зависеть от того, как будет играть «Сити». Зидану предстоит сложный выбор», – считает Черышев.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в 21:45 по московскому времени.