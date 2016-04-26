Марадона: «Игуаина продадут, а Кулибали играл бы в «Реале», если бы был белым»

Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона поделился своим мнение о будущем Гонсало Игуаина.

«Глядя на все со стороны, я думаю, что Игуаин будет продан ради прибыли. Он не сможет повторить этот сезон. Он забивал едва ли не в каждом матче – 30 голов. Зная Де Лаурентиса, думаю, что он продаст Игуаина», – сказал Марадона.

Также аргентинец поделился мнением о Калиду Кулибали.

«Если бы он был белым, то играл бы в «Реале» или «Барселоне»! Он феноменален!», – сказал Марадона.