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    Марадона: «Игуаина продадут, а Кулибали играл бы в «Реале», если бы был белым»

    Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона поделился своим мнение о будущем Гонсало Игуаина.

    «Глядя на все со стороны, я думаю, что Игуаин будет продан ради прибыли. Он не сможет повторить этот сезон. Он забивал едва ли не в каждом матче – 30 голов. Зная Де Лаурентиса, думаю, что он продаст Игуаина», – сказал Марадона.

    Также аргентинец поделился мнением о Калиду Кулибали.

    «Если бы он был белым, то играл бы в «Реале» или «Барселоне»! Он феноменален!», – сказал Марадона.

    Источник: Football Italia

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    26.04.2016 00:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 9 июня 2016, 19:38

      БЫЛ БЫ ЖЕЛТЫМ НЕ ИГРАЛ ВООБЩЕ

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 апреля 2016, 16:16

      или интервью давал под кайфом?)))

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 апреля 2016, 16:16

      а Кейлор Навас, Пепе, Марсело, Дани Алвеш, Неймар все белые что ли?))

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 26 апреля 2016, 11:33

      Калиду просто не симпотный, вот поэтому он и не в Реале.а то что он негр... И что?

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 26 апреля 2016, 05:33

      Впервые слышу что бы у Реала или Барселоны были проблеми с чернокожими футболистами?!??!
      Чего то ты Диего никак не спрыгнеш... чушь несешь...
      Если бы он был белый - ты бы его вынюхал...

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