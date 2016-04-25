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    Алонсо: «Симеоне создает жаркую атмосферу на «Висенте Кальдерон»

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо отметил две важные вещи, которые способствуют успеху мадридского «Атлетико» в последнее время.

    «Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне очень эмоциональный и всегда создает жаркую атмосферу на «Висенте Кальдерон». Этот полуфинальный матч не станет исключением.

    Болельщики мадридцев тоже очень горячие. Они верят в свою команду и тренера. Они не отреклись от своей веры в тяжелые для команды времена и теперь наслаждаются замечательной порой», – говорит испанец.

    Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.04.2016 14:56
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