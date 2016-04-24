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    Венгер допустил возможность ухода Уолкотта из «Арсенала»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не стал исключать возможность ухода из клуба Тео Уолкотта, который перестал попадать в стартовый состав.

    «Покинет ли Уолкотт команду? Я не знаю. Я пока что не думаю о переходах, но я полагаю, что он сейчас не в лучшей форме. Я говорил с ним об этом, и он ответил «Хорошо, я постараюсь уделять больше времени и сил тренировкам», это мне понравилось. И когда он выходит на замену, он определенно мотивирован и нацелен на успех. Посмотрим, как он закончит сезон», — заключил Венгер.

    Источник: Goal.com

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    24.04.2016 10:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 24 апреля 2016, 13:01

      А кто в лучшей форме сейчас в этом арсенале?! Он часть Арсенала - его продажа кощунство! Пенсию продавать! Хотя по истечении сезона сами поуходят.

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