Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Митрюшкин впервые выйдет в стартовом составе «Сьона»

    Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин впервые сыграет в стартовом составе швейцарского клуба в матче 30-го тура Суперлиги против «Лугано».

    Напомним, что «Сьон» приобрел 20-летнего стража ворот у «Спартака» первого февраля текущего года. Соглашение с игроком подписано по схеме «3,5+1». Отметим, что до сих пор Митрюшкин не имел права принимать участие в играх своей новой команды из-за проблем с разрешением на работу.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2016 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 23 апреля 2016, 19:09

      Удачи, Антон!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11