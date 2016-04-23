Митрюшкин впервые выйдет в стартовом составе «Сьона»

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин впервые сыграет в стартовом составе швейцарского клуба в матче 30-го тура Суперлиги против «Лугано».

Напомним, что «Сьон» приобрел 20-летнего стража ворот у «Спартака» первого февраля текущего года. Соглашение с игроком подписано по схеме «3,5+1». Отметим, что до сих пор Митрюшкин не имел права принимать участие в играх своей новой команды из-за проблем с разрешением на работу.