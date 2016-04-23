Бундеслига. «Бавария» едет в Берлин оформлять чемпионский титул

23 апреля в центральном матче 31-го тура чемпионата Германии сыграют «Герта» и «Бавария». Футболисты домашней команды продолжают вести борьбу за третью строчку турнирной таблицы, а мюнхенцы намерены оформить чемпионский титул уже в эти выходные. Напомним, что «Бавария» досрочно станет чемпионом страны при условии, что обыграет «Герту», а «Боруссия» оступится в матче с «Штутгартом».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 16:30.