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    Джеррард: «В воскресенье у «Лестера» самый важный матч в истории клуба»

    Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает крайне важным для «Лестера» выиграть в матче 35-го тура чемпионата Англии у «Суонси».

    «В воскресенье у «Лестера» самый важный матч в истории клуба. Команда Раньери должна контролировать свои эмоции и сделать всe возможное, чтобы «Тоттенхэм» не догнал их в турнирной таблице. Если «Лестер» сумеет выиграть этот матч без Варди, то их посыл «Тоттенхэму» будет предельно понятным», — сказал англичанин.

    Напомним, что игра состоится завтра, 24 апреля. Начало встречи в 18:15.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.04.2016 06:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 апреля 2016, 11:07

      Раньери заслужил чемпионство. Удачи тебе,Клаудио.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      crusadere 23 апреля 2016, 10:15

      Удачи лестеру и ещё раз убеждаюсь что лисы хит сезона

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 23 апреля 2016, 08:32

      Варди нужен был выходной. Джерард прав, Лисам будет нелегко, но если Лисы выиграют, а Варди отдохнет, то у них точно все получится!

      4
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 23 апреля 2016, 08:11

      Без Варди будет не легко, но все же удачи лисам!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 апреля 2016, 07:48

      Держим кулаки,чтоб у пацанов фсё получилось...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 23 апреля 2016, 07:28

      удачи Лестеру!

      2
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