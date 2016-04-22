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    «Жирков: «Переход в «Анжи»? Финансовое предложение махачкалинцев никто не мог перебить»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, какие причины побудили его уйти из «Челси» в махачкалинский «Анжи».

    «Почему именно «Анжи»? Потому что только это предложение устроило клуб. У меня был вариант оставаться и сидеть в «Челси», либо возвращаться в Россию, чего я хотел, и играть в «Анжи».

    ЦСКА ничего не предлагал, хотя у них было приоритетное право выкупа. Карпин? Разговор был. Но решение принимал «Челси». Деньги «Анжи» никто не мог перебить.

    Правда ли, что трансфер из «Челси» в «Спартак» заблокировал лично Гинер? Нет. Я впервые слышу об этом», – отметил Жирков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2016 14:51
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