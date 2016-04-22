Старридж: «Следующая цель – 100 голов за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж рассказал, что намерен забить за мерсисайдскую команду 100 мячей. Напомним, что гол в ворота «Эвертона» в предыдущем матче АПЛ стал для английского форварда 50-м.

«Мои родные уделяют статистике очень пристальное внимание. Я же просто стараюсь забивать столько, сколько смогу.

Конечно, я рад, что мне удалось забить 50 голов за «Ливерпуль», но я не хочу останавливаться на достигнутом. Теперь попробую преодолеть отметку в 100 голов», – заявил Старридж.