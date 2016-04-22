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    «Тоттенхэм» готов заплатить за нападающего «Марселя» 40 миллионов

    Нападающий «Марселя» Мичи Батшуайи попал в сферу интересов очередного британского клуба. Ранее стало известно, что 22-летний футболист интересен «Ливерпулю», «Вест Хэму», а также «Ювентусу», но фаворитом в этой гонке является «Тоттенхэм». Сумма трансфера форварда может составить порядка 40 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Батшуайи в 35 матчах чемпионата Франции забил 15 голов и сделал девять результативных передач. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 14 миллионов евро.

    Источник: L' Equipe

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    22.04.2016 10:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      DenMih 22 апреля 2016, 14:48

      чето уж больно много 40 лямов!

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