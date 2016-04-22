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    Брокки: «Подобные матчи «Милан» обязан выигрывать»

    Главный тренер «Милана» Кристиан Брокки считает, что в матче с «Карпи» его команда обязана была брать три очка.

    «Сегодня нам не хватило спортивной злости в завершающей стадии. На протяжении всех 90 минут мы контролировали ход игры. Безусловно, это шаг назад после победы над «Сампдорией».

    Подобные матчи «Милан» обязан выигрывать. В домашних поединках настрой должен быть иным. Иногда положительные моменты прослеживались, но в атаке можно было создать намного больше», – сказал Брокки.

    Матч 34-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Карпи» закончился со счетом 0:0.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    22.04.2016 06:05
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