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    «Удинезе» подтвердил интерес «Ливерпуля» к Зелински

    Полузащитник «Эмполи» Петр Зелински, права на которого принадлежат «Удинезе», может продолжить свою карьеру в «Ливерпуле». Заинтересованность английского клуба в игроке подтвердил спортивный директор черно-белых Кристиано Джаретта.

    «Существует конкретный интерес «Ливерпуля» к Зелински. Он неплохо себя проявляет в этом сезоне и этим привлек внимание клубов английской Премьер-лиги», – сказал Джаретта.

    Сообщается, что помимо мерсисайдцев в услугах польского хавбека заинтересованы «Ювентус» и «Рома». В текущем сезоне итальянской Серии А 21-летний футболист в 31 матче отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

    Источник: Football Italia

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    21.04.2016 22:55
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